إتفاق بين وزير الصحة والمخاتير على آلية لتسريع تلقيحهم

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع وفد من رؤساء روابط المخاتير في لبنان ومجلس إدارة الصندوق التعاوني ومنسقية جمعية العمل البلدي، في شمول المخاتير من ضمن الخطة الوطنية للتلقيح، بحيث تم الاتفاق على آلية لحصول المخاتير على اللقاح خلال أسبوع من تقديمهم اللوائح الإسمية إلى وزارة الصحة العامة مع التسجيل على المنصة الرسمية.

ولفت الوزير حسن إلى أن “المخاتير عرضة للخطر لتماسهم اليومي مع المراجعين من المواطنين كما يجب أن يشكلوا بدورهم حزام أمان صحي لهؤلاء، لذا من المهم إيلاء تلقيحهم السريع اهتماما خاصا”.

ومن جهة ثانية، دعا الوزير حسن “المخاتير الذين لعبوا دورا إيجابيا إلى جانب الناس في مواجهة الجائحة، إلى الإستمرار بهذا الدور من خلال تشجيع مواطنيهم على التسجيل على المنصة خصوصا في مناطق الأطراف التي لا تشهد الإقبال الكافي”.

بدورهم، نوه أعضاء الوفد بسرعة تجاوب الوزير حسن معهم، واشاروا الى ان “شكره واجب باسم جميع مخاتير لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام