عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 13 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

ـ شمال غزة: المقاومة تولد من جديد

ـ زيارة «مضخّمة» لقائد الجيش إلى الدوحة

ـ حزب الله يدخل «جهاد مغنية» في المعركة: مفاجآت المقاومة تربك العدوّ

ـ حريق بشارة الخوري: اختناق تسعة عمال «ليس قضاءً وقدراً»!

البناء:

ـ تزايد الخشية من انهيار الجيش الأوكراني وخاركيف تترنح.. وتعيينات لبوتين

ـ‬ أسوأ أيام الاحتلال في غزة: 10 قتلى و50 جريحاً و8 دبابات في رفح وجباليا‪

ـ طائرات المقاومة تتملّص من الـ اف 16 وتواصل نحو الهدف.. ونصرالله اليوم

الجمهورية:

ـ الراعي يتهم الأوروبيين باستعمال النازحين

ـ حركة «التمهيد» بدأت

ـ ما علاقة الأميركيين بالدولار المصرفي؟

ـ لماذا ندور باستمرارحول نقطة الصفر؟

ـ إستمرار القصف الإسرائيلي على غزة

اللواء:

ـ الأمن العام يستبق «جلسة الموقف» بملاحقة النزوح غير الشرعي

ـ الخماسيَّة في عوكر بعد غد.. وجبهة الجنوب بين التصعيد وتوازن الرعب

ـ رئيس الأركان يعترف بالفشل.. وينضم إلى الحملة العنيفة على نتنياهو

ـ بلينكن يُشكك بصدقية إسرائيل.. والمقاومة تتصيّد الجنود من مسافات قريبة

الديار:

ـ ضغوط قصوى على «إسرائيل» لمنعها من اجتياح رفح

ـ عون في قطر لإعادة تحريك المساعدة الشهريّة للجيش

ـ الأمن العام يستنفر بمواجهة السوريين المخالفين

النهار:

ـ الداخل يتحرك… مرونة نيابية واجتماع لـ”الخمسة”

ـ اهتمام ديبلوماسي ورصد للجلسة النيابية الأربعاء وحجم التوافق خلالها

ـ انحسار لافت للغارات الإسرائيلية في مقابل تكثيف “حزب الله” عملياته

ـ بلينكن يحذر من “فوضى” ولا يستبعد عودة “حماس”

ـ بوتين أقال وزير الدفاع وأوكرانيا: “موقف عصيب” في خاركيف

نداء الوطن:

ـ جلسة الأربعاء: “خذوا النازحين وهاتوا المليار”

ـ الأسد يحاصر التحرّك الرسمي… الأولوية للنظام وليس لعودة السوريين

ـ بلينكن: هجوم رفح سيزرع “الفوضى”.. وهاليفي يتحمّل مسؤولية “7 أكتوبر”

ـ موسكو تتقدم في خاركيف و”المعارك الدفاعية” متواصلة

الاسرار

الأخبار:

ـ الجماعة والمظاهر المسلّحة

بعد ردود الفعل التي استنكرت مظاهر مسلّحة رافقت تشييع مقاومين من الجماعة الإسلامية في أكثر من منطقة، جرت اتصالات شملت الجماعة وحزب الله وقيادة الجيش من أجل بذل الجماعة جهوداً لتفادي تكرار هذه المظاهر، مع تفهّم أنها لا تقف خلفها ولا تشجّع عليها، لكنها قادرة على إدارة التفاعل في بيئتها مع سقوط الشهداء في وجه الاحتلال. وعُلم أن قيادة الجيش وعدت بتفهّم هذه الخلفيات لدى تنفيذ إجراءات ملاحقة مطلقي النار.

ـ الحبتور يشعل معركة بين المر والضاهر

يُعتقد على نطاق واسع أن إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور نيته إقامة مدينة إعلامية ومركز إنتاج تلفزيوني ضخم في بيروت، جزء من المعركة الدائرة بصمت بين الإمارات والسعودية، وأن أبو ظبي قرّرت منافسة الرياض تحديداً في مواجهة مجموعة mbc، كما قرّرت التوسّع في مسار الإنتاج ربطاً بمعلومات عن نية قطر إطلاق مشروع كبير يحاكي شبكة «نتفليكس» العالمية. وأشعل إعلان الحبتور جبهة أخرى في لبنان بين صاحب قناة «المر تي في» ميشال غبريال المر وصاحب قناة «ال بي سي» بيار الضاهر، إذ عبّر المر عن استيائه من نية الحبتور التعاون مع غريمه الضاهر، وعن خشيته من أن يستقطب المشروع غالبية الكوادر المحترفة من قناته، ويعطّل استخدام استديوهاتها من قبل شركات الإنتاج الخاصة.

ـ «حركة الجمهورية» إلى جانب الثنائي

بعدما أنهى عمله مع مؤسّسة الإنتربول العالمية، قرّر نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر العودة إلى لبنان لإدارة النشاط السياسي والإعلامي والخدماتي الخاص بعائلته. وهو رغم ابتعاده عن المناصب بعدما ترك النيابة لنجله النائب ميشال المر، يداوم في «مبنى العمارة» حيث يعقد اجتماعات تمهيداً لإعلان حزب سياسي جديد باسم «حركة الجمهورية»، يتموضع سياسياً إلى جانب تحالف أمل وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، كما ينوي تفعيل عمل جريدة «الجمهورية» التابعة له.

ـ جلسات سمر وتحقيقات صورية

أظهرت محاضر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية مع نحو 20 من المصرفيين ومديري المصارف والمساهمين فيها حول هدرهم لأموال المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي – المحقّق بإجابات عامة لا تفيد التحقيق. علماً أن المصرفيين رفضوا الكشف عن أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة «أسباب تجارية» أو «ظروف قاهرة».

البناء:

ـ كواليس

قال خبراء عسكريون إن ما يجري في غزة خلال الساعات الماضية يقول إن جيش الاحتلال يوشك على الانهيار ولم يعد قادراً على القتال في ضوء عدد حالات التمرد التي استدعت الاستعاضة عن تقدم كتيبة مدرعات بقصف الطيران أو حالات الفرار التي بلغت نسبة غير مسبوقة وقاربت الـ 10% من كل الوحدات. وبالمقابل تحوّل الوحدات المقاتلة الى اكياس لحم تتعرض لنيران المقاومة، بينما ليس لدى جيش الاحتلال إلا سلاح الجو للقتل والتدمير بدلاً من تحقيق انتصار عسكري.

ـ خفايا

دعت قيادات أوروبية إلى عدم الإصغاء لدعوات الرئيس الفرنسي لعسكرة أوروبا في مواجهة روسيا على إيقاع الانهيار الأوكراني الآتي حتماً. وقالت اذا كان ماكرون واثقاً من القدرة العسكرية الفرنسية فقد كان عليه إثبات حضورها في مالي قبل أن يحاول توريط أوروبا في حرب خاسرة. ودعت القيادات الى الإصغاء لنصائح الرئيس الصيني بالإسراع الى إحياء تفاوض أوروبي روسي حول أوكرانيا ورفع اليد عن الأموال الروسية واإلغاء العقوبات على روسيا بمعزل عن الموقف الأميركي الذي تفصله عن روسيا آلاف الكيلومترات بينما روسيا في قلب البيت الأوروبي.

الجمهورية:

ـ لفت أحد السفراء البارزين الى أن حل مشكلة النازحين ينتظر ساعة صفر بعيدة المدى.

ـ أكدت أوساط متابعة أن اللجنة الخماسية جادة جداً بوضع سقف زمني لتحرّكها حرصاً على صورتها وصدقيتها ونقاشها يتركّز حول الإجراءات التي ستتخذها في حال استمرار الشغور.

ـ إهتمت سفارات غربية لمعرفة هدف توقيت حملة مرجعية روحية على مواقف بلادها من موضوع النازحين.

اللواء:

ـ همس

نقل وفد نواب المعارضة إلى واشنطن أجواء مناقضة لما طرحه نائب رئيس الحكومة في أحاديثه مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وآخرين في الإدارة الأميركية!

ـ غمز

تدخَّل مسؤول كبير سابق شخصياً لتطويق الإهتزازات التي تعصف بتياره السياسي، وتهدِّد بإنشقاقات جديدة!

ـ لغز

يتخوَّف جهاز أمني من تراجع فعالية نظام الكاميرات الموزعة في بيروت بسبب العتمة في العديد من الشوارع المهمة، فضلاً عن غياب الصيانة اللازمة التي أدت إلى إزدياد الأعطال في الفترة الأخيرة!

النهار:

ـ الحديث مستمر عن تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في المصارف… وبلبلة في الأسواق

يستمر الكلام عن تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في المصارف من 15 ألف إلى 25 أو 30 ألف ليرة من دون أي توضيح أو إعلان رسمي ما يزيد من البلبلة في الأسواق ويؤكد غياب عدم فاعلية المؤسسات.

ـ حركة اتصالات لتجنب توقيع جبران باسيل على قرار فصل آلان عون

يستبعد ناشطون في “التيار الوطني الحر” أن يوقع رئيس التيار جبران باسيل على قرار فصل النائب آلان عون بعدما نشطت حركة اتصالات لتجنب هذه الخطوة المؤلمة وفق وصفهم.

ـ رئيسة تيار سياسي تحقق مكاسب مرحلية تمهيداً للانتخابات المقبلة

رئيسة تيار سياسي حققت مكاسب مرحلية بانفتاحها على تيار سياسي واسع تمهيداً للانتخابات المقبلة وبتسجيلها أكثر من هدف في مرمى خصومها وخصوصاً الذين دخلوا على خط الخلافات العائلية لاضعافها.

ـ متابع للملف الرئاسي: الانتخابات إن حصلت في وقت قريب ستوصل أحد الوجوه البعيدة عن الاعتراض

يقول متابع للملف الرئاسي إن الانتخابات إن حصلت في وقت قريب نسبياً فإنها ستوصل أحد الوجوه البعيدة عن الاعتراض ممن يتمكنون من التواصل مع الجميع ويتمتع بشخصية أقرب إلى الرئيس الراحل الياس سركيس وأن لا مكان للمرشحين الأقوياء حالياً.

ـ حملة بعض النواب والمسؤولين لمنع “تيك توك” كأنها من خارج الزمن

بدت الحملة من بعض النواب والمسؤولين لمنع “تيك توك” في لبنان كأنها من خارج الزمن إذ ثمة تطبيقات كثيرة تخرب عقول الناشئة ولا يمكن اللجوء دائماً إلى المنع.

ـ مسؤول أمني في بعلبك يتصل بالقضاة لإخلاء سبيل نازحين مخالفين

فيما يعمل عناصر الأمن العام في بعلبك على توقيف السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية علم أن أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة يتصل بالقضاة لإخلاء سبيل نازحين مخالفين يعملون لدى مجموعة من اصدقائه.

نداء الوطن:

ـ علم أنّ زيارة مسؤول رفيع إلى دولة خليجية أتت بعد تبلّغه إشارات إيجابية بإمكانية المساعدة، معطوفة على دور ستلعبه هذه الدولة في المستقبل.

ـ ‎دخل سفير دولة غربية على خط الوساطة مع مرجع روحي بهدف التخفيف من حدّة الهجوم على منظمة إقليمية وشرح أهداف الخطوة التي اتخذتها المنظمة أخيراً تجاه لبنان.

ـ يتوجّه المكتب الدولي للكرمة والنبيذ لوقف التعاون مع لبنان بعد تعليق مجلس الوزراء العمل بالقانون رقم 216 المتعلق بتنظيم إنتاج واستيراد النبيذ والذي ينص على إنشاء لجنة للقطاع لمراقبة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع المكتب المذكور.

المصدر: صحف