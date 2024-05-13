تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة، قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض من البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى2354.77 دولاراً للأوقية.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى2361 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 978.03 دولاراً.

المصدر: وكالة سانا