اميركا تستعد لقرار “يقلب الطاولة” على واردات السيارات الكهربائية الصينية

تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% ، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود قبل الانتخابات الأميركية لحماية الصناعة المحلية.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية عن هذه الخطوة، ورسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة، يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أشخاص مطلعين على الوضع.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن الارتفاع الحاد في الرسوم يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن الصين قد تغرق السوق الأميركية بالمركبات الكهربائية الرخيصة، مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.

واتخذ الرئيس جو بايدن عدة إجراءات في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء النقابات في الولايات المتأرجحة بأنه سيحمي الوظائف.

وتقوم إدارة بايدن منذ ثلاث سنوات بمراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية التي أطلقها في عام 2018.

وسيتم الإعلان عن التعريفات الجديدة للمركبات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع اختتام المراجعة، بقيادة الولايات المتحدة.

لكن قرار زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية يأتي في الوقت الذي تشعر فيه الإدارة بالقلق بشكل خاص من أن الصين تتقدم كثيرًا في قطاع الصناعة الخضراء، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.

وضخت إدارة بايدن مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة – في محاولة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة المحلي كجزء من استراتيجية لإعادة تصنيع حزام الصدأ، وخفض انبعاثات الكربون وكسر الاعتماد على الصين. سلاسل التوريد.

وفي فبراير/شباط، أمر بايدن أيضا بإجراء تحقيق فيما إذا كانت “المركبات المتصلة” الصينية – وهي فئة متنامية من المركبات المتصلة بالإنترنت والتي تشمل المركبات الكهربائية – تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

والرسوم الجمركية هي أحدث إجراء من جانب الإدارة الأميركية يظهر كيف يواصل بايدن فرض تكاليف على الصين في نفس الوقت الذي تواصل فيه بكين وواشنطن جهودهما لتحقيق الاستقرار في العلاقات بعد قمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي.

وتأتي أنباء زيادة الرسوم الجمركية بعد أن قالت الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مصدرتين للانبعاثات في العالم، هذا الأسبوع إنهما “ستعملان على تكثيف” التعاون في القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إطلاق الطاقة الخضراء.

المصدر: cnbcarabia