الوظائف الابرز اولأكثر طلباً للعمل من أي مكان في العالم خلال عام 2024

إذا كنت تريد وظيفة تتيح لك السفر والعمل من أي مكان في العالم، فقد تكون محظوظاً بوظيفة تسويقية أو تقنية جديدة، فحتى مع تراجع المزيد من الشركات عن المرونة، فإن أصحاب العمل في هذه المجالات يضاعفون التزامهم بنموذج عمل مرن، وفقاً لبحث جديد أجرته شركة FlexJobs العاملة بمجال التوظيف.

تقلبت فرص العمل عن بعد منذ بداية جائحة كوفيد-19، لكن FlexJobs أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في الشركات التي تقوم بالتوظيف بنشاط لشغل وظائف العمل من أي مكان.

لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على أفضل الوظائف المرنة عن بعد، حددت FlexJobs الوظائف الأكثر طلباً للعمل من أي مكان، من خلال تحليل قاعدة البيانات الخاصة بها لهذا النوع من الوظائف مع أكبر حجم من المنشورات بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2024، بحسب شبكة CNBC.

الوظائف المدرجة في القائمة التالية متاحة عن بعد، إما بدوام كامل أو جزئي، دون قيود الموقع ولا متطلبات المكتب، وتشمل:

– مدير تنفيذي حسابات

– كاتب محتوى

– محلل بيانات

– مهندس ديف أوبس

– محرر

– مدير هندسة

– مدير تسويق

– مصمم منتجات

– مدير إنتاج

– مهندس برمجيات

في وظيفة العمل من أي مكان، يكون الموظفون بعيدين بنسبة 100%، بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الوظائف المذكورة في القائمة أصبحت تنافسية بشكل متزايد، حيث تمثل حوالي 5% فقط من جميع الأدوار التي يمكن تأديتها عن بعد، وفقاً لتقارير FlexJobs. فمعظم الوظائف التي تتضم هذه الأدوار لها متطلبات الموقع، وهو ما يرجع إلى لوائح الولاية واللوائح الفدرالية التي تحدد المكان الذي يمكن للشركات فيه توظيف الأشخاص والقيام بالأعمال.

لا يزال التسويق والكتابة والتكنولوجيا هي المجالات الأولى التي تضم معظم وظائف العمل من أي مكان، ولكن التعليم والمهن التي تركز على ثنائية اللغة تعمل أيضاً على توسيع عروضها المرنة عن بعد، كما يقول خبير التوظيف السابق في FlexJobs، كيث سبنسر، لشبكة CNBC.

إذا كنت تأمل في الحصول على وظيفة عمل من أي مكان، توصي سبنسر بتسليط الضوء على المهارات الشخصية المطلوبة في سيرتك الذاتية وملفك الشخصي على LinkedIn، والتي تظهر عادةً في إعلانات الوظائف عن بعد، بما في ذلك إدارة المشاريع والقدرة على التكيف.

المصدر: cnbcarabia