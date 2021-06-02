الأسمر: تزويد مرفأ بيروت بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، أن الاتصالات التي أجريت مع وزيري الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريمون غجر، “أسفرت عن تزويد مرفأ بيروت بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة، وذلك حفاظا على المستوعبات المبردة ومنع تلف المواد الغذائية المستوردة والموجودة في المرفأ لتشغيل البواخر التي تؤم مرفأ بيروت”.

وشكر الوزيرين نجار وغجر على سرعة تجاوبهما مع الاتصالات التي أجريت “والتي جنبت المرفأ كارثة محتمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام