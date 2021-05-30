# بالصور.. تظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2021 - 10:40

# بالصور.. تظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

منذ 51 mins 30 May، 2021
تظاهرة في اميركا 4
أخبار دولية - الولايات المتحدة

خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء السبت، تنديداً بجرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية العاملة في الساحة الأميركية، وانطلقت من أمام نصب لينكون التذكاري وصولا إلى الساحة المطلة على البيت الأبيض.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني بصورة تظهر لحمة الشعب في الداخل والشتات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، مطالبين الإدارة الأميركية بوقف دعم حكومة الاحتلال لقتل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة، وضرورة إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر.

تظاهرة ف اميركا 1
تظاهرة في اميركا 2
تظاهرة في اميركا 3

المصدر: قناة الاقصى الفضائية + المركز الفلسطيني للاعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة