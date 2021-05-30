خبيرة تغذية تعتبر هذه الخضار الاولى في مكافحة السرطان والتخلص من السموم

تنصح خبيرة تغذية بتناول نوع محدد من الخضار، بل وتعتبره خيارها الأفضل، لأنه مليء بالعناصر الغذائية والألياف وتأثيرات مكافحة السرطان.

وتحت عنوان “الخضار رقم واحد الأفضل للأكل”، تؤكد كارولين توماسون، في مقال لها نشر الخميس على موقع “إت ذيس نوت ذات” أن “الخضروات الصليبية” التي يندرج تحتها (البروكلي والجرجير والكرنت والقرنبيط) مليئة بالفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وكذلك الذوبان في الدهون.

كما أشارت إلى أن “الخضروات الصليبية” مليئة بفيتامين “سي، إيه، إي، كيه”، إذ يساعد فيتامين “سي” في تكوين الكولاجين والحفاظ على نمو الشعر والبشرة والأظافر بشكل صحي.

فيما تعمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون “إيه، إي، كيه” معا لدعم جهاز المناعة، وتعزيز مكافحة الشيخوخة.

وأشارت توماسون إلى أن “الخضروات الصليبية” تعد جزء من عائلة براسيكا، وتشتهر هذه الفئة من الخضروات باحتوائها على نسبة عالية من الألياف، وتلعب دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، كما يُعرف أعضاء عائلة خضروات براسيكا باحتوائها على إنزيمات تعزز التخلص من السموم.

وتحث خبيرة التغذية أنه في حال مواجهة صعوبة في هضم تلك الحضروات بضرورة طهيها بدلا من تناولها نيئة.

وأكدت كارولين توماسون أن “الخضروات الصليبية” مرتبطة أيضا بخصائص مكافحة السرطان، إذ تحتوي على الغلوكوزينات التي ارتبطت بتقليل خطر الإصابة بالسرطان، عن طريق تحييد الخلايا السرطانية في الجسم.

المصدر: سبوتنيك