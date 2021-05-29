مقتل 4 أشخاص في مواجهات محتجين مع الشرطة في كولومبيا

قتل 4 أشخاص في مواجهات محتجين مع الشرطة في مدينة كالي جنوب غربي كولومبيا أمس الجمعة، مع مرور شهر كامل على انطلاق الاحتجاجات في البلاد.

وأكدت سلطات مدينة كالي، التي تشهد أعنف الاحتجاجات في البلاد، مقتل 3 أشخاص، بينما أفادت وسائل الإعلام المحلية بسقوط قتيل رابع.

وفي أغلبية المناطق الكولومبية اتسمت المظاهرات بطابع سلمي بشكل عام، باستثناء عدة مناطق وقعت فيها مواجهات مع الشرطة، بما فيها بلدية مدريد على أطراف العاصمة بوغوتا.

وقالت النقابات وقادة الاحتجاجات إنهم توصلوا إلى اتفاق أولي مع الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات هذا الأسبوع، لكن الحكومة تراجعت عن توقيع الاتفاق واتهمت المحتجين بأنهم تسببوا بتعثر المحادثات.

ويدور الجدل حول رفض بعض القادة إدانة حالات إغلاق الطرق من قبل المحتجين التي أدت إلى تعثر إمدادات المواد الغذائية في مختلف المناطق في البلاد وارتفاع الأسعار.

المصدر: رويترز