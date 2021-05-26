نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 12 حالة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 12:34

نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 12 حالة إيجابية

منذ 8 mins 26 May، 2021
مطار بيروت
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 و24 أيار، وأظهرت النتائج وجود 12 حالة إيجابية، وجاءت نتائج 23/5/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة EW الرقم 9982 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA الرقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة LH الرقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA الرقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 205 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ الرقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ الرقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة MEA الرقم 254 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA الرقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة Air France الرقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الغردقة: شركة FEG الرقم 1415 (جميعها سلبية)
رحلة الغردقة: شركة PER الرقم 001 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 24/5/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ الرقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية: الشركة العراقية الرقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دوسلدورف: شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1311 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة CY الرقم 120 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان: شركة MEA الرقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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