“فلكية جدة”: هذا هو موعد التعامد الأول للشمس على الكعبة في 2021

كشف رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبو زاهرة، عن موعد التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة “الوئام” عن أبو زاهرة أن المسجد الحرام سيشهد يوم الخميس المقبل عند الساعة 12:18 ظهرا (9:18 صباحا بتوقيت غرينتش) التعامد الأول للشمس هذا العام.

وأوضح أن الشمس في لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها (89,55,37 درجة) 90 درجة تقريبا.

وفي هذه اللحظة سوف يختفي ظل الكعبة وظل جميع الأجسام في مكة، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وأوضح رئيس فلكية جدة أن التعامد سيتكرر في اليوم التالي(الجمعة)، بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق (الخميس)، حيث ستصبح الشمس على ارتفاع (89.54.41 درجة) وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

ويحدث تعامد الشمس نظرا لأن موقع الكعبة المشرفة يقع ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء حركة الشمس تصبح على استقامة مع الكعبة عند انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو/ أيار ليحدث التعامد الأول.

أما التعامد الثاني للشمس فيحدث عند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو/تموز.

المصدر: سبوتنيك