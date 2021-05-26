ترودو ندد بتحويل مسار الطائرة الأوروبية وبيلاروسيا أغلقت سفارتها في كندا

أعلنت بيلاروسيا عزمها على إغلاق سفارتها في كندا، وذلك في اليوم نفسه الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يفكر بتشديد العقوبات على النظام البيلاروسي المتهم بتحويل مسار طائرة أوروبية وتوقيف معارض كان على متنها، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت سفارة بيلاروسيا في كندا، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها “ستعلق أنشطتها في الأول من أيلول 2021” وخدماتها القنصلية اعتبارا من 10 تموز، مشيدة بـ 24 عاما من “التعاون المفيد للطرفين”.

وكان ترودو قال خلال مؤتمر صحافي ظهر أمس، إن “سلوك النظام البيلاروسي فاضح وغير قانوني وغير مقبول إطلاقا”. وأشار إلى أن “كندا كانت فرضت عقوبات ضد بيلاروس وستدرس خيارات أخرى”، داعيا إلى “الإفراج الفوري” عن الصحافي رومان بروتاسيفيتش.

وأكد أنه يدعم “بقوة التحرك عبر كل المؤسسات الدولية الممكنة”، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية