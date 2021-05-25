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May 25 2021 - 09:10

الوزيرة عكر في عيد المقاومة والتحرير: لأخذ العبر حفاظًا على كرامة لبنان

منذ 19 mins 25 May، 2021
الوزيرة عكر
لبنان

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عدرا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير البيان التالي:

“في ذكرى المقاومة والتحرير التي يحتفل بها لبنان في 25 أيار، والتي تتزامن مع التضحيات التي سجلت في فلسطين المحتلة، ومع ظروف إستثنائية وخانقة في بلادنا، أكثر ما نحتاج اليه، وحدة الموقف والتضامن والحكمة وأخذ العبر من أجل الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين، وأن نتعالى فوق الخلافات السياسية والمصالح الفردية.

كل التحية لأرواح الشهداء الذين سطروا البطولات وقدموا دماءهم على مذبح قيامة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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