عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثتء 25-5-2021

العناوين



الاخبار

– عيد الانتصارين .. مقاومة لبنان وحصاد عقدين من الانتصارات

– الراعي: كلام الحريري غير مسؤول

– ‫البنك الدولي يناقض مزاعم سلامة: «الدعم» 3.3 مليارات دولار فقط!

– «العمل الدولية»: ربع الإنفاق على «الدعم» يكفي لتأمين الحماية الاجتماعية

– سوريا تتحدّى الأجندة الغربية: رئاسيات تحت جُنْح الحصار

– البطاقة التمويليّة: مشروع قانون بلا تمويل!

– اختبارات ما بعد الهزيمة الإسرائيلية: الحصار أداةً لتعويض الخسائر

– المقاومة تُنذر الاحتلال: لا قواعد جديدة على غزة

البناء

– تفاهم روسيّ أميركيّ على القمة… وترجيحات أوروبيّة بالعودة للاتفاق النوويّ… وتصعيد في فلسطين

– لبنان يحتفل اليوم بعيد التحرير والمقاومة… ونصرالله يرسم معادلات المواجهة مع الاحتلال

– بري يبارك لفلسطين ولبنان… ويحذّر اللبنانيين من السقوط… ويشغّل محرّكاته بصمت

الديار

ـ السيد نصرالله يرسم معالم ما بعد الهزيمة الاسرائيلية : غزة لم تكن لوحدها…

ـ ازمة «ثقة» بين عون وبري تعمق المازق الحكومي ولا حل «للودائع»؟

ـ «تطنيش» واشنطن مستمر ولا تعويل على الحوار الايراني ــ السعودي!

اللواء

ـ عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟

ـ وزني: 137 دولاراً للعائلات الفقيرة.. وسلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران

ـ الاحتلال ينتقم من فلسطينيي 48 وطعن إسرائيليين في حي الشيخ جراح

الجمهورية

ـ بري يلاقي الراعي: الحكومة فوراً

ـ الدعم مجمّد والبطاقة التمويلية تائهة

ـ ماذا تلتقط “أنتينات” جنبلاط؟

ـ رسالة الراعي الى الحريري: ماذا بين السطور؟

النهار

ـ الراعي رافعة لمبادرة الفرصة الأخيرة؟

ـ بلينكن آتٍ لتثبيت التهدئة وحملة اعتقالات إسرائيلية

ـ مهلة إضافية أمام مفاوضات فيينا بتمديد عمليات التفتيش في إيران شهرًا

الاسرار

البناء

– قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن كلام رئيس مجلس النواب عن الفرصة الضيقة المتبقية أمام اللبنانيين للخروج من الأزمة يترجم من قبله بالتعامل مع مسعاه الحالي بكتمان وتمهّل باعتباره آخر إمكانية لاستيلاد حكومة جديدة ولذلك يتولى الاتصالات شخصياً دون وسطاء.

– رصدت جهات دبلوماسية حجم الانتباه الأميركي بالتداعيات المترتبة على حرب فلسطين ومسارعة إدارة الرئيس جو بايدن لبلورة حراك دبلوماسي أوسع مدى من دائرة الصراع المباشرة يطال كلاً من موسكو وطهران لتسريع فرص التفاهم بعدما كانت واشنطن تفتح قنوات التفاوض ومواصلة الضغوط معاً.

الجمهورية

ـ رأت أوساط مسؤول كبير أنه يتعرض لحملة إستهداف سياسية ممنهجة وبالتالي يتوقع يوميا “خبرية” جديدة.

ـ سئل مرجع إقتصادي لماذا التهويل بالإنهيار الوشيك بينما الناس تأقلمت مع الوضع فقال: نحن في قلب الإنهيار لكن لا نعرف متى سيشتعل فتيل الشرارة التي ستفاقم الوضع أكثر.

ـ تبيّن أن تقريرًا أعدّه أحد الوزراء يتضمن حقائق صادمة حول تفاصيل تتعلق بوسائل حصول التهريب عبر الحدود البرية.

اللواء

– لوحظ أن أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية، توقفت أو أُرجئت أو أُلغيت نهائياً!

– ساهمت تدخلات مرجع بتبريد الجبهة بين مسؤول وقطب سياسي، من دون المساهمة في إرساء قواعد تهدئة طويلة.

– شكّلت منصة سلامة صدمة مع مضي ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار لسلع لا تستورد بالعملات الصعبة أيضاً!

المصدر: صحف