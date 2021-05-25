عناصر الحرس الوطني الأمريكي يستعدون لمغادرة مبنى الكابيتول

كشف مسؤولون عسكريون لصحيفة “واشنطن بوست” أن الحرس الوطني الأمريكي سيغادر مبنى الكابيتول بعد أن تولى مهمة حمايته منذ 6 من كانون الثاني/يناير بعدما هاجمه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن استمرار وجود الحرس الوطني، أصبح نقطة جدل بين المشرعين، حيث ناقش البعض فيما إذا ما كان الإغلاق المسلح لحرم الكابيتول ضرورة أم لا.

وبلغ عدد أفراد هذه القوات 2300 جنديا في بداية الأحداث، ولكنه ارتفع إلى 26 ألف جندي قبل حفل التنصيب الرئيس جو بايدن، وتراجع إلى 5000 جندي مع انحسار التهديدات التي تستهدف الكابيتول.

وتبقى من هؤلاء 1700 جندي سيغادرون العاصمة واشنطن، الأربعاء، وفق تشيلسي جونسون، المتحدثة باسم الحرس الوطني للعاصمة.

المصدر: وكالات