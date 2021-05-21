السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي: الانتصار تحقق بفعل صمود الشعب الفلسطيني

حيت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، في بيان، “صمود الشعب الفلسطيني وباركت للفصائل الفلسطينية، هذا الانتصار العظيم، الذي تحقق بفعل الصمود والمقاومة واصرار الشعب الذي حطم هيبة الجيش الاسرائيلي (الجيش الذي لا يقهر)، لقد قهرته الارادة والعزيمة الفلسطينية الصلبة التي استطاعت بحكمة قياداتها وقدراتها العسكرية التكتيكية ان تلقن العدو درسا لن ينساه ما دام الكيان الغاصب”.

واكدت “أن المقدسات الإسلامية والمسيحية هي في صلب أولوياتنا وسنكون إلى جانب أهلنا في فلسطين حتى نحقق النصر للقضية العادلة بتحرير القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام