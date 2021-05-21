السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي: الانتصار تحقق بفعل صمود الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2021 - 13:46

السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي: الانتصار تحقق بفعل صمود الشعب الفلسطيني

منذ 45 mins 21 May، 2021
السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال
لبنان

حيت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، في بيان، “صمود الشعب الفلسطيني وباركت للفصائل الفلسطينية، هذا الانتصار العظيم، الذي تحقق بفعل الصمود والمقاومة واصرار الشعب الذي حطم هيبة الجيش الاسرائيلي (الجيش الذي لا يقهر)، لقد قهرته الارادة والعزيمة الفلسطينية الصلبة التي استطاعت بحكمة قياداتها وقدراتها العسكرية التكتيكية ان تلقن العدو درسا لن ينساه ما دام الكيان الغاصب”.

واكدت “أن المقدسات الإسلامية والمسيحية هي في صلب أولوياتنا وسنكون إلى جانب أهلنا في فلسطين حتى نحقق النصر للقضية العادلة بتحرير القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة