وزارة الصحة: إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT SCAN بتمويل من قرض البنك الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 18:04

وزارة الصحة: إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT SCAN بتمويل من قرض البنك الدولي

منذ 22 mins 19 May، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT Scan لصالح المستشفيات الحكومية التالية:
– مستشفى المنية الحكومي
– مستشفى شبعا الحكومي
– مستشفى حاصبيا الحكومي

وفي هذا الإطار، تطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الجمعة المقبل الواقع فيه الثامن والعشرون من شهر أيار الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.

للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.com
للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb
ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: LHR.COVID19@gmail.com

المصدر: بريد الموقع

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