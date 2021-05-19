كيف تقي نفسك من مرض ارتفاع ضغط الدم؟

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة إن على رأس الوسائل التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية، هي قياس ضغط الدم بصفة دورية والكشف المبكر عنه.

ونصحت الوزارة المصرية باللجوء إلى استخدام الخل والليمون والتوابل كبديل لملح الطعام، لتجنب الإصابة.

وحذرت الوزارة من تناول الأطعمة المعلبة، مشيرة إلى أنها أحد العوامل المسببة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ونصحت الوزارة بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وممارسة التمارين الرياضية وتقليل الوزن.

وفي الختام، حذرت الوزارة من أضرار التدخين، مشيرة إلى أنه أحد مُسببات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك