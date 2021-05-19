عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 ايار 2021

العناوين

الأخبار :

– إضراب غير مسبوق منذ الثورة الكبرى: الفلسطينيون يشلّون دولة الاحتلال

– لبنان يركع لآل سعود

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– تطوّع للتواصل مع الموساد… فأخليَ سبيله!

– ‫القاضي علي إبراهيم لا يعترف بالليرة: أنا القانون

– رسالة عون لمجلس النواب: منازلة دستورية وطائفية

– استمرار الانهيار = تغيير النظام لا إجراء الانتخابات

– الإنكار الإسرائيلي لا يُغيّر شيئاً: معادلة غزة – القدس أمراً واقعاً

– «تخبيص» تل أبيب يزعج واشنطن: فلْننتهِ سريعاً

البناء :

– تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ ‏وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ‏ونيويورك

– يوم الهاون والانتفاضة ‏الشامل… ووقف النار بين الموقف ‏الأميركيّ وموقع القدس

– “زلة وهبة” ‏تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون ‏تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس

الديار :



– صواريخ المقاومة الفلسطينية تدك المدن “الاسرائيلية” والاحتلال عاجز ‏عن الردع

– الاحتلال مستمر بـ “جرائمه” ضد المدنيين ويهدد بقطع الكهرباء عن ‏غزة

اللواء :



– مجلس التعاون يطالب لبنان باعتذار رسمي لمعالجة “الأزمة الدبلوماسية‎”‎

– عون يفتح النار على الطائف.. وبري متوجس من آثار الرسالة على المجلس‎!‎

الجمهورية :

– رسالة عون “تُعالجها أو تُفجّرها”.. ‏وإعفاء وهبة يطوي الأزمة مع الخليج

النهار :



– عاصفة لبنانية خليجية… وهبه ينكفىء اليوم؟ العهد ‏يهرب إلى التحريض على الحريري

الأنباء :



– تبرّؤٌ سياسي وشعبي من الوزير “اللامسؤول” وتعقيدٌ إضافي حكومياً.. لبنان في دركٍ خطير

الاسرار

البناء

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– تتابع السفارات الغربية في بيروت ساعة بساعة مواقف مقرّبين من حزب الله وتحليلاتهم لاستقراء ما إذا كان لديه ‏النية للدخول على خط الحرب الدائرة في فلسطين وفي أي حالات وضمن أي شروط وأي توقيت وتحت أي سقف ‏استراتيجي وسياسي‎.

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– توقّعت مصادر نيابية أن تعيد المناقشات النيابية الملف الحكومي وتعثره الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ‏بتشكيل الحكومة بالتكافل والتضامن من خلال اعتبار شراكتهما بالصلاحيّات تنتج شراكة في المسؤوليّات واعتبار ‏الشراكة بينهما مسؤوليّة دستوريّة لا أمراً شخصياً أو سياسياً‎.‎

النهار

– بات واضحا أن “التيار الوطني الحر” قد اتخذ قرار التخلص من المدير العام لادارة المناقصات جان ‏العليّة من ضمن اقرار قانون الشراء العام‎. ‎

– تردد ان وزيراً سابقاً كان في صدد الاعلان عن حراك سياسي جديد وارجأ الامر لبعض الوقت ريثما ‏تتبدل بعض الظروف المحيطة‎.‎

– لوحظ أنّ عدداً من المطاعم، وحتى الكبيرة منها، أقفل في الأيام القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار ‏اللحوم والدجاج وانخفاض الحركة إلى حدّ كبير‎.‎

– يسري في اوساط الصيادلة ان نقيبهم غسان الامين هو وكيل ادوية عدة ومصلحته في عدم التوزيع حاليا ‏بانتظار رفع الاسعار‎.‎

اللواء

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– يجري التدقيق في بيانات الإصابات بالكورونا، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات طبية أن الأمر يتعلق بحجم الفحوصات، ‏ولغاية في “نفس يعقوب” اقتصادياً‎..

– ما تزال المؤسسات الإقتصادية والتجارية تعتمد على صرافين من الفئة الأولى للحصول على الدولارات المطلوبة ‏لتبادل العمليات التجارية‎.

– أثارت مسؤولة أوروبية مع مرجع مسؤول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسمعت جواباً، بقي في الإطار ‏العام‎!‎

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نداء الوطن‎

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‎- تبين ان الأشهر السابقة لتوقيع عقد استقدام البواخر في العام 2012 قد شهدت زيارات متتالية لوزراء ومستشارين ‏سابقين الى تركيا، لمناقشة مضمون دفاتر الشروط‎.

– تخشى جهات رقابية من وجود دوافع مقصودة لتخريب المكننة وبرنامج المعلوماتية في وزارة المالية لإخفاء ‏بيانات ومعلومات وإيصالات وتصاريح تتعلق ببعض كبار المكلفين‎.

– تتداول جهات قضائية معلومات عن تورط جهات إدارية وأمنية في معظم عمليات التهريب المنظمة للمحروقات ‏والمواد المدعومة‎.‎

الجمهورية

– يرد حزب فاعل على تعويل دولة غربية على قوى تغييرية في لبنان بالقول ان نتائج الانتخابات النيابية تحددها ‏صناديق الاقتراع .‏

– تدور علامات استفهام حول أصحاب شركات الأدوية التي قامت بتهريب الأدوية الى كنشاسا وآلية الحل التي يوصل ‏اليها هؤلاء مع المعنيين .‏

الأنباء

– معركة خاسرة أطلقتها مرجعية رسمية لافتقادها لمقومات النجاح دستورياً وعملانياً‎.‎

– مسؤول رسمي كان أعرب عن نيته التخلي عن عمله، لكن مرجعاً منعه من ذلك ليعود ويقبل بالأمر تحت ضغط ‏الأزمة الناجمة عن الأداء اللامسؤول للمسؤول‎.‎

المصدر: صحف