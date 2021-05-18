لأول مرة… اكتشاف جزيء أرضي في الغلاف الجوي لكوكب بعيد

اكتشف علماء الفلك في جامعة كوينز في بلفاست جزيئًا أرضيًا لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب خارج النظام الشمسي.

هذا الجزيء موجود على الأرض. لكن العلماء لا يعرفون حتى الآن مدى وجوده على الكواكب الأخرى. وأظهر بحث جديد أن الجزيء موجود في الغلاف الجوي للمشتري الساخن WASP-33b.

يقع الكوكب على بعد 400 سنة ضوئية من الشمس. إنه عملاق غازي أقرب إلى نجمه من عطارد إلى الشمس. يتم تسخينه إلى درجات حرارة قصوى: أكثر من 2500 درجة مئوية. هذا التسخين قادر على إذابة معظم المعادن المعروفة. لكنه جعل الكوكب أيضًا مناسبًا للدراسة.

وقال العلماء إن المواد الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي تنبعث منها في درجات الحرارة إشعاعات مميزة يمكن التعرف عليها بسهولة. قاموا بفحص الكوكب بواسطة تلسكوب سوبارو.

وأظهرت الدراسات أن جزيء ’’جذر الهيدروكسيل‘‘ موجود في الغلاف الجوي للكوكب – جزيء من ذرة أوكسجين واحدة وذرة هيدروجين واحدة (اختصار OH). هو يتفاعل مع بخار الماء وأول أكسيد الكربون.

ولاحظ مؤلفو العمل العلمي أن هذا هو أول دليل مباشر على OH في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

تكون جذر الهيدروكسيل في الغلاف الجوي للأرض عندما يتفاعل بخار الماء مع الأكسجين.

وقال العلماء: كل اكتشاف في هذا المجال يحسّن فهمنا للكواكب الخارجية والأساليب اللازمة لدراسة غلافها الجوي.

المصدر: سبوتنيك