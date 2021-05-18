عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 18 ايار 2021

العناوين



الأخبار :

– «سيف القدس»: زمام المعركة بيد المقاومة

– الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل

– مدارس نحو وضع خطّة تعليم مدمج للعام المقبل: الـ«أونلاين» باقٍ… ولو ذهبت «كورونا»

– لم تتجاوز النسبة في أحسن حالاتها 40%: عودة «رفع العتب» إلى المدارس

– الاحتجاج على التحالف الإماراتي – الإسرائيلي ممنوع في بيروت: الحريري يدافع عن أنظمة التطبيع!

– عاصفة ردود على تصريح وهبة: دول «الصداقة والمحبة» موّلت «داعش»

– الإمارات تزداد وقاحة: إسرائيل منّا ونحن مِن إسرائيل!

– صواريخ من العرقوب على الجليل المحتل

البناء :

– فلسطين تحيي “النكبة” بالصواريخ ‏والانتفاضة الشاملة… و”القومي”: بتنا ‏أقرب إلى النصر

– نتنياهو يُفشل وقف النار ‏ويمدّد لحربه … وحزب الله وحماس ‏والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد

– السوريّون ‏في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار ‏سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة

الديار :

– ساعات “حبس الانفاس” : فشل عملية “المترو” منع اشتعال الجبهة ‏اللبنانية ؟

– اسرائيل قلقة من “مناورات” حزب الله “الصامتة” وعوكر على “خط ‏التبريد” ‏

– “عقم” في الملف الحكومي والتهديد “بالشارع” لا يوقف “تقسيط” رفع ‏الدعم

اللواء :‎

– “‎الهذيان الحكومي” ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية‎!‎

– رسائل “رفع عتب” من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار

الجمهورية :



‏ – “شورى الدولة” يُجمع على ردّ طلب ‏غادة عون.. وباريس: الحل بيدكم

النهار :

– وزير الخارجية يهدّد علاقات لبنان بالخليج‎ !‎

الأنباء :

– مشهد الصواريخ يتكرر جنوباً.. والمشهد الحكومي حاضر كلامياً غائب واقعياً

الاسرار

البناء‎



– كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقرّرة في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطلاق مصرف لبنان ‏لمنصة صرف الدولار، وفيما كان بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها بالأمس كان آخرون يقولون إنها ‏ستبدأ اليوم‎.

– سجلت مصادر دبلوماسية غربية باهتمام ما ظهر من حضور شعبي وأصوات سياسية في كل من الأردن والكويت ‏لمناهضة التطبيع ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين واعتبرت أن البلدين شكّلا دائماً بارومتر التحوّلات في ‏الشارع العربي والمشهد السياسي العربي‎.‎

الجمهورية‎



ـ أكد قيادي في حزب بارز ضمن مجلس خاص الإستمرار الآن في دعم شخصية سياسية هي على خلاف كبير ‏مع حليف هذا الحزب‎.

ـ يدرس مسؤول كبير توقيع مرسوم حسّاس في انتظار رد خارجي على استكمال ملف مرتبط به‎.

ـ حذرت مراجع روحية من البرمجة التي يتعاطى من خلالها أحد الأحزاب مع مرجعية روحية ونبهت من ‏مخاطرها اليوم وغدًا‎.‎

اللواء‎



ـ تتوقع أوساط نيابية تأخر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة‎.

ـ استغربت جهات سياسية، امتناع مرجع عن الاتصال بمرجع آخر للمعايدة بالفطر السعيد، كما كان متوقعاً‎.

ـ استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال ‏الأسبوع الطالع‎!‎

الأنباء



– خطوة مالية أساسية كان من المفترض أن تحدث تحوّلا نوعياً يبدو أنها لا تزال متعثرة حتى اليوم‎.‎

– تسابق على بث أسماء في البازار السياسي كبدائل لمهمة وطنية رغم ان أي جديد جدّي لم يحدث ليستدعي ذلك‎.‎

المصدر: صحف