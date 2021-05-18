أعضاء مجلس النواب الأردني يجمعون على ضرورة طرد سفير كيان الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 03:56

أعضاء مجلس النواب الأردني يجمعون على ضرورة طرد سفير كيان الاحتلال

منذ 53 mins 18 May، 2021
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الاردن - عربي وإقليمي

أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني المجتمعون في جلسة عقدت اليوم الاثنين على ضرورة طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.

وطالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين باتخاذ موقف رسمي لطرد سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في عمان، حسبما نقلته وكالة “عمون”.

وعبر النواب عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية.

كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة “وادي عربي” واتفاقية الغاز.

وأكد المجلس على ضرورة وجود رد فعل على ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي من جرائم حرب وقتل للأطفال والأبرياء المدنيين في غزة.

المصدر: وكالات

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