الفلسطينيون في سوريا في مظاهرة غضب أمام مقر الأمم المتحدة

تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة، ورفضا لكل الاجرام والانتهاكات الصهيونية، نفذ الفلسطينيون في سوريا وقفة احتجاجية و مظاهرة غضب امام مقر الامم المتحدة في دمشق.

المئات من الفلسطينيين اجتمعوا امام المقر بالهتافات الرافضة للاحتلال والمؤكدة على التمسك بالتحرير والعودة.

كما تم تسليم بيان رفض لما يجري في فلسطين من جرائم واعتداءات وتهجير. البيان الذي سلمه قادة فصائل الثورة الفلسطينية المتواجدين في سورية، لمفوضية الامم المتحدة بدمشق، اكد ان الشعب الفلسطيني يمر بذات الإجرام الصهيوني منذ النكبة، التي تمر ذكراها الثالثة والسبعين.

السؤال الأهم الموجه لامين عام الامم المتحدة، ذاته المكرر في كل مرة يتجدد فيها احداث مشابهة من عدوان صهيوني على الفلسطينيين، وهو أين المواثيق الدولية التي نصت عليها الامم المتحدة لصون حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبين امين الامم المتحدة بالتدخل الفوري والمباشر لوقف هذه الاجرام الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 .