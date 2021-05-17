مصدر للجراثيم..هذا ما يجب تجنبه عند استخدام إسفنجة المطبخ

رغم أن إسفنجة المطبخ تُستخدم في التنظيف، إلا أنها قد تكون مصدراً لانتقال الجراثيم والبكتيريا عند استخدامها بطريقة خاطئة.

ما يجب فعله:

-تنظيف الإسفنجة بشكل يومي

-ضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة، وذلك كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات

-احرص على استبدال الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كانت للإسفنجة رائحة، فيجب التخلص منها

-اغسل الاسفنج بعد كل استخدام، وخزّنها في مكان جاف

-يمكن لتنظيف عصار اللحم المفروم أو الدواجن بالإسفنجة أن يزيد من فرصة انتشار الميكروبات المُمرضة الناتجة عن الطعام. ولذلك، يفضل استخدام منشفة ورقية، أو المناديل لتنظيف عصائر اللحوم

-قد تنتقل الجراثيم والبكتيريا من الإسفنج إلى الأسطح. ولذلك، يفضل استخدام منشفة ورقية، أو مناديل مطهرة لتنظيف أسطح الطاولات

-يجب الحرص على عدم تجاهل غسل وتجفيف مناشف الصحون بشكل متكرر، وذلك لأنها أقل مسامية من الإسفنج، ويمكنها أن تؤوي البكتيريا المُمرضة

المصدر: سي ان ان