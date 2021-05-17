تحذير من العلاج بالأدوية منتهية الصلاحية!

قد تتأثر أغلب الأدوية بالعوامل المحيطة مثل الحرارة والرطوبة والضوء ويؤدي تعرضها لأي من هذه العوامل إلى فقدان فعاليتها وربما قد يصل الأمر أيضاً إلى تفاعلها في بعض الحالات، ما يشكل خطراً على الصحة. كما أن تاريخ انتهاء الصلاحية، لا يفقد الأدوية فعاليتها فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يحولها إلى منتجات ضارة بالصحة. لهذا يحذر خبراء من الغرفة الإتحادية للصيادلة (ABDA) في ألمانيا، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) من الإستمرار بالعلاج بالأدوية حتى بعد إتنهاء تاريخ صلاحيتها، وذلك لأن تاريخ إنتهاء إستخدام الأدوية “غير قابل للتفاوض”.

كما أكد الخبراء على ضرورة تنظيف خزانة الأدوية بانتظام والتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل خزانة الأدوية بالمنزل على الفور وفي المكان المخصص لذلك.

أوضح خبراء الغرفة الفيدرالية للصيادلة أن الأدوية التي يتم تخزينها لفترة طويلة يمكن أن تصبح غير صالحة للاستعمال دون أن يدرك المرء ذلك في حالة تخزينها بشكل غير صحيح لذلك يجب على المستهلكين التخلص منها على الفور وبالشكل الصحيح.

المصدر: dw.com