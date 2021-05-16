المقاومة تتقن الحرب النفسية بمفاجآتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2021 - 21:58

المقاومة تتقن الحرب النفسية بمفاجآتها

منذ 35 mins 16 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

تديرُ المقاومةُ معركتَها مع الاحتلالِ متحكمةً بالمعادلاتِ والمفاجآت..

المصدر: قناة المنار

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