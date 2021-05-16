ألمانيا تسجل 8500 إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد و72 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2021 - 10:44

ألمانيا تسجل 8500 إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد و72 وفاة

منذ 2 ساعة 16 May، 2021
معهد روبيرت كوخ
أخبار دولية - المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 8500 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل7894 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و593434 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 86096 ألف حالة بعد تسجيل 71 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقارنة مع 177 حالة في اليوم السابق.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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