تأجيل الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا

قالت اللجنة الانتخابية الإثيوبية السبت إن “إثيوبيا أجلت الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في الخامس من يونيو/حزيران المقبل”، وأشارت إلى “أنها لا تتوقع أن يزيد التأجيل على ثلاثة أسابيع”.

وأضافت اللجنة ان “تأخيرات في فتح مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين، أخرت يوم التصويت”، وأكدت أن “الاقتراع لن يتم في الخامس من يونيو”، وتابعت “سنجعل الجميع يعرفون قريبا كم من الأسابيع أو الأيام الإضافية سيكون مطلوبا لاستكمال المهام المؤجلة… لن يكون التأجيل أكثر من ثلاثة أسابيع”.

وكان مقررا في الأصل إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في أغسطس/آب عام 2020 لكنها أرجئت بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الوقت يدور صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد والتي لن تشارك في الاقتراع مثلما هو الحال في مناطق أخرى.

المصدر: روسيا اليوم