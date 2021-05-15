بالصور: سقوط صواريخ في “جفعات شموئيل” قرب تل أبيب وقرب مطار بن غوريون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 15:40

بالصور: سقوط صواريخ في “جفعات شموئيل” قرب تل أبيب وقرب مطار بن غوريون

منذ 56 mins 15 May، 2021
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عربي وإقليمي - كيان العدو

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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