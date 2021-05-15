وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن لبحث الوضع في فلسطين

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي عثمان الجرندي التحرك العربي في مجلس الأمن، وذلك تمهيدا للجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الأمن الأحد لبحث الوضع في فلسطين.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فقد تلقى شكري مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الجرندي بحثا خلاله “جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية”. وثمن شكري خلال الاتصال “جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي”.

وتضمن الاتصال التنسيق فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث “المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة”.

المصدر: سبوتنيك