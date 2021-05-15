بوتين وباشينيان يناقشان الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني بالوكالة نيكول باشينيان الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الكرملين في بيان له الجمعة “جرت مكالمة هاتفية بين بوتين وباشينيان وواصلا بحث الوضع حول إقليم قره باغ”.

وأضاف الكرملين “شدد بوتين أثناء تبادل الآراء حول الحادث الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية على ضرورة المراعاة الكاملة لجميع بنود البيانين لرؤساء كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان، اللذين تم توقيعهما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 و11 يناير/كانون الثاني عام 2021، وقبل كل شيء فيما يخص المراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار”.

المصدر: روسيا اليوم