حماس: الرهان على أهلنا بالضفة كبير في حسم كل المعارك مع العدو وبكافة الجبهات

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم “كل التحية للمواقف البطولية والشجاعة للجماهير الفلسطينية في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل والتي أكدت فيها على وحدة الدم والمصير رفضا للسياسات الصهيونية الإجرامية التي تتعرض لها غزة والقدس والمسجد الأقصى”.

واضاف برهوم الجمعة ان “هذه الحراكات الجماهيرية القوية والممتدة، تأكيد على الرسالة الوطنية الخالدة لشعبنا وأهلنا في الضفة والداخل المحتل، بأن زمن الاستفراد الصهيوني بالقدس وغزة قد ولى وأن مسيرة التضحيات دفاعا عن الدم الفلسطيني والمقدسات مستمرة ومتصاعدة وبكل قوة مهما بلغت التضحيات”.

ولفت برهوم الى ان “الكل الفلسطيني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا عموما، مطالب برص الصفوف والانخراط في المواجهة المفتوحة والممتدة مع العدو الصهيوني انتصار لغزة وللقدس”، واكد ان “الرهان على أهلنا في الضفة المخزون الاستراتيجي للمقاومة كبير في حسم كل المعارك مع العدو وفي كافة الجبهات”.

المصدر: قناة الاقصى