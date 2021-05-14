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May 14 2021 - 01:36

بالفيديو ..كتائب القسام تتوعد الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة

منذ 40 mins 14 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو ..كتائب القسام تتوعد الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة

المصدر: كتائب القسام

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