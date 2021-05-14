بالفيديو ..كتائب القسام تتوعد الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 01:36
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بالفيديو ..كتائب القسام تتوعد الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة
منذ 40 mins
14 May، 2021
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
فلسطين
بالفيديو ..كتائب القسام تتوعد الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة
المصدر:
كتائب القسام
كتائب القسام
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