كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة بصواريخ #السجيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 00:00

كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة بصواريخ #السجيل

منذ 17 mins 13 May، 2021
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