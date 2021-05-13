معلقون صهاينة: حدث صعب وقع عند حدود قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 13:38

معلقون صهاينة: حدث صعب وقع عند حدود قطاع غزة

منذ 2 ساعة 13 May، 2021
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