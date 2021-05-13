الشيخ العيلاني في خطبة العيد: على بعض العرب أن ينصروا أخواننا في فلسطينيين لا أن يحرضوا على المقاومة

سأل الشيخ حسام العيلاني في خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها من على منبر مسجد الغفران في صيدا عن دور جامعة الدول العربية في ظل الإعتداءات التي يتعرض لها اخواننا في فلسطين، مؤكدا أن المقاومة التي اجبرت العدو الصهيوني على اغلاق بن غوريون ودمرت وقتلت وجرحت وارعبت الصهاينة جعلتنا نشعر بالعزة والفخر، منتقدًا مواقف بعض العرب الذين ليس فقط تقاعسوا عن دورهم في نصرة اخواننا الفلسطينيين بل يقومون بالتحريض على المقاومة.

وطالب الشيخ العيلاني في خطبته الدولة اللبنانية بالسماح لإخواننا الفلسطينيين ومن يريد ايضًا من اللبنانيين بالذهاب الى الحدود اللبنانبة الفلسطينية والوقوف على طول الحدود لإرباك العدو والضغط عليه وتخفيف الضغط عن اخواننا داخل فلسطين، وذلك تعبيرًا عن وقوفنا الى جانب أهلنا في فلسطين.

المصدر: بريد الموقع