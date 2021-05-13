الشيخ العيلاني في خطبة العيد: على بعض العرب أن ينصروا أخواننا في فلسطينيين لا أن يحرضوا على المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 11:36

الشيخ العيلاني في خطبة العيد: على بعض العرب أن ينصروا أخواننا في فلسطينيين لا أن يحرضوا على المقاومة

منذ 2 ساعة 13 May، 2021
الشيخ حسام العيلاني
لبنان

سأل الشيخ حسام العيلاني في خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها من على منبر مسجد الغفران في صيدا عن دور جامعة الدول العربية في ظل الإعتداءات التي يتعرض لها اخواننا في فلسطين، مؤكدا أن المقاومة التي اجبرت العدو الصهيوني على اغلاق بن غوريون ودمرت وقتلت وجرحت وارعبت الصهاينة جعلتنا نشعر بالعزة والفخر، منتقدًا مواقف بعض العرب الذين ليس فقط تقاعسوا عن دورهم في نصرة اخواننا الفلسطينيين بل يقومون بالتحريض على المقاومة.
وطالب الشيخ العيلاني في خطبته الدولة اللبنانية بالسماح لإخواننا الفلسطينيين ومن يريد ايضًا من اللبنانيين بالذهاب الى الحدود اللبنانبة الفلسطينية والوقوف على طول الحدود لإرباك العدو والضغط عليه وتخفيف الضغط عن اخواننا داخل فلسطين، وذلك تعبيرًا عن وقوفنا الى جانب أهلنا في فلسطين.

المصدر: بريد الموقع

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