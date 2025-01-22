الشيخ العيلاني: حزب الله وإيران شركاء في انتصار غزة

بدعوة من إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني أقيم حفل استقبال في مكتبه في صيدا بمناسبة انتصار غزة، أكّد فيه أنّ “حزب الله وإيران شركاء في الانتصار كيف لا وباعتراف حماس أن فكرة الأنفاق في غزة كانت من الشهيد القائد عماد مغنية، والشهيد القائد قاسم سليماني، هذا إضافة لما قدمه الحزب في جنوب لبنان في حرب الدعم والإسناد لأهل غزة “.

وحضر الحفل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول العلاقات الإسلامية في حركة الجهاد الإسلامي شكيب العينا وعن حركة حماس ( حسن شناعة ورفيق عبد الله ) ونائب رئيس تيار الفجر مؤمن الترياقي والشيخ أحمد حمد والشيخ محمد الغندور وعن الحزب السوري القومي الاجتماعي علي عسيران وعبد الكريم الأحمد عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونزيه زيدان عن حركة الانتفاضة الفلسطينية ومحمود أبو هواش عن الجبهة العربية الفلسطينية والقيادي الفلسطيني الإسلامي ماهر عويد وأمين سر نقابة صيادي الأسماك في صيدا محمد السمرة والمختار عبد الكريم كرجية ورئيس لجنة ساحة القدس للخير والعطاء محمد العكاوي ووفود شعبية لبنانية وفلسطينية.

من جانبه أشار العينا إلى أنّ “المقاومة في غزة هو ثمرة جهاد وصمود الشعب الفلسطيني في وجه أعاصير الباطل بل هو انتصار على المشروع الأميركي في المنطقة”.

بدوره بارك ممثل حركة حماس حسن شناعة ة لغزة ولبنان واليمن وكل من ناصر القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم هذا الانتصار.

من جهته قال زيدان أن الضغط النفسي على جنود وضباط جيش العدو بفعل ضربات المقاومة هو الذي جعل العدو ينهزم.

وقال الأحمد إنّ هذا الانتصار جاء بفعل مشاركة كافة الفصائل المقاومة ضد العدو الصهيوني متوجهًا بالتحية إلى حزب الله على دوره في مناصرة أهلنا في غزة.

المصدر: المكتب الإعلامي للشيخ حسام العيلاني