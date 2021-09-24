الشيخ العيلاني: نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى دعم ومساعدة غير مشروطة كالتي وزعتها إيران

سأل الشيخ حسام العيلاني في خطبة الجمعة التي القاها من على منبر مسجد الغفران في صيدا الذين انزعجوا من البواخر والصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني التي وزعت على اللبنانيين ما الذي ازعجكم، قائلاً “نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى دعم ومساعدة غير مشروطة كالتي وزعتها إيران على محطات المياه”.

وأضاف “عن أية سيادة تتحدثون؟وهل بقي لهذا البلد الذي شعبه يذل امام المحطات التي تشهد إشكالات وسقوط جرحى وقتلى سيادة؟ عن أية سيادة تتحدثون في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منها اللبنانيون؟ وماذا قدمتم انتم لسيادة لبنان؟”.

وتابع الشيخ العيلاني “بالماضي كان يوجد في لبنان فئة قليلة تعرف بالطبقة الفقيرة أما اليوم فأصبح اكثرية الشعب اللبناني من هذه الطبقة، أما الأغنياء فلا يستطيعون أن يؤمنوا بنزين لسياراتهم”.

ورحب الشيخ العيلاني في خطبته بأي دعم او مساعدة تخفف معاناة اللبنانيين.

المصدر: بريد الموقع