حزب الله أحيا “يوم القدس العالمي” في “مجمع البحار” في سبلين

تحت عنوان:”القدس أقرب”، و”القدس تجمعنا”، نظّم حزب الله، إحتفالا بيوم القدس العالمي، في “مجمع البحار” في منطقة سبلين، في اقليم الخروب، بحضور أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية .

وكان استهل الإحتفال بآيات من القرآن الكريم للشيخ حسين صقر، تلاه النشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم نشيد حزب الله، بعدها قدمت “فرقة النصر” فقران انشادية من وحي المناسبة .

وعلى الأثر حضر مجموعة من عناصر حزب الله باللباس العسكري، يتقدمهم العلم الفلسطيني، وأدوا القسم لفلسطين امام المنصة الرئيسية، على وقع الموسيقى العسكرية.

بعد ذلك، ألقى رئيس ومؤسس منتدى الأمة في فلسطين الشيخ سيد بركه كلمة، أعرب فيها عن سروره لوجوده في هذا الإحتفال في منطقة اقليم الخروب، وتوقف بركة عند ثورة الامام الخميني الذي اطلق يوم القدس العالمي، واكد ان الأمة عظيمة لأنها تحمل كلمة الله.

وقال: حين توفرت قيادة أمينة لحزب الله، أصبح قوة اقليمية وليس محلية فقط، واصبحت اسرائيل بجبروتها وعنفوانها لا تخشى 22 دولة عربية، بل تخشى حزب الله، واشار الى ان المناورات الاسرائيلية، جاءت لأن اسرائيل تواجه تحديات لم تعرفها من قبل .

ولفت الشيخ بركه الى ان الثورة الفلسطينية قدمت دروسا بالبطولة والشهامة والاستشهاد واشعلت الثورة، شدد على ان فلسطين لا تمثل الفلسطينين وحدهم، معتبرا ان تحرير فلسطين هدية من الله، وان قدوتنا النبي محمد عليه السلام، لافتا الى ان رحلة الاسراء والمعراج كانت من القدس، وحيا الشباب الفلسطيني الذين يواجهون بصدورهم العارية آلة الحرب الاسرائيلية .

واضاف لقد انتصر الاسلام في ايران، فكل انتصار مؤقت ومهدد ما لم تتحرر فلسطين، مؤكدا على اهمية محور طهران – القدس .

يدوره اشار رئيس الحملة العالمية للعودة الى فلسطين الشيخ يوسف عباس الى منطقة اقليم الخروب بتنوعها الثقافي والمنسجم مع كل المحبين لفلسطين والقدس وللمقاومة الاسلامية والفلسطينية، نشعر اننا في محطة على طريق القدس .

وأضاف” عندما نحتفل بيوم القدس العالمي، نقف وقفة اجلال واكبار امام ما نشهده في أروقة القدس، وعلى بوابات المسجد الأقصى وفي باحاته، من بسالة وصمود وتضحييات للشبان وهم يواجهون باللحم الحي العدو، لافتا الى انها رسالة تؤكد ان هذا الشعب الذي اريد له ان ينسى القضية، مازال يعيشها، بل تكبر في نفسه اكثر من قبل، مشيرا الى ان التجارب تثبت انها لاتزال حية رغم كل محاولات اخراجها من قلوبنا، مشيدا ببسالة الشبان والفتيات الفلسطينيات في مواجهة العدو، مؤكدا ان الآتي سيكون افضل واجمل بعكس ما توقعه العدو الاسرائيلي .

ولفت عباس الى ان قضية فلسطين هي قضية الشعوب العربية والاسلامية، لا فتا الى ان الرسول (عليه الصلاة والسلام) عرج به الى السماء من القدس.

واكد ان الشعب الفلسطيني يدافع عن كل الأمة العربية والاسلامية في القدس، مشيرا الى ان يوم القدس العالمي هو يوم القدس بإمتياز، ويوم الوحدة الاسلامية، والانسانية جمعاء .







المصدر: موقع المنار