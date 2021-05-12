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May 12 2021 - 05:04

بالفيديو والصور.. المقاومة الفلسطينية تمطر قصف تل أبيب وبئر السبع بصواريخ تستخدم لأول مرة

منذ 48 mins 12 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق 110 صواريخ على “تل أبيب ومطار بن غوريون”، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف المدينة ومحيطها بـ130 صاروخاً ما أدى إلى مقتل مستوطنَين اثنين وسقوط عشرات الجرحى.

 

كما أطلقت القسام 100 صاروخ تجاه بئر السبع المحتلة رداً على استئناف العدو قصف الأبراج المدنية، بما في ذلك استهداف “برج الجوهرة” في غزة والذي يحتوي على مكاتب صحافية.

وكشفت كتائب القسام أن الضربة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب ومطار بن غوريون “استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من نوع A120، M75 ,SH85, J80، J90″، معلنةً أن هذه الضربة الصاروخية “تأتي تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة”.

 

وذكرت وسائل إعلام العدو أن صفارات الإنذار “دوّت مراراً وتكراراً في أنحاء واسعة من منطقة الوسط والجنوب” الفلسطيني المحتل، متحدثة عن سقوط قتيلين وعدد من الاصابات وأضرار كبيرة جراء سقوط الصواريخ.

 

 

وتحدثت وسائل إعلام العدو عن الزخم الكبير لصواريخ المقاومة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن التقارير الأولية تظهر إطلاق350 صاروخا خلال 20 دقيقة.

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وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق الليلة، استمرار أن معركة “سيف القدس”، كاشفةً أن المقاومة وفي اليوم الثاني من المعركة قصفت العدو “بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ”.

وشددت على أن قيادة الاحتلال “فشلت في توقع استعداد المقاومة ومستوى جهوزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساته”.

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المصدر: موقع المنار +مواقع

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