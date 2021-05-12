اعلام العدو: إطلاق 350 صاروخا من غزة خلال 20 دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 03:40

اعلام العدو: إطلاق 350 صاروخا من غزة خلال 20 دقيقة

منذ 9 mins 12 May، 2021
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