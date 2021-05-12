اعلام العدو: إطلاق 350 صاروخا من غزة خلال 20 دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 03:40
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اعلام العدو: إطلاق 350 صاروخا من غزة خلال 20 دقيقة
منذ 9 mins
12 May، 2021
عاجل
المقاومة الفلسطينية
سيف القدس
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