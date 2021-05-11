رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في حوار للمنار: نوجه التحية للشعب الفلسطيني لرجالها وشبابها ومجاهديها ونشكرهم وهم يدافعون عن القدس وهي شرف الأمة وكرامة الامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 23:04

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في حوار للمنار: نوجه التحية للشعب الفلسطيني لرجالها وشبابها ومجاهديها ونشكرهم وهم يدافعون عن القدس وهي شرف الأمة وكرامة الامة

منذ 47 mins 11 May، 2021
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