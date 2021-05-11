امرأه امريكية تنجب 16 طفلاً دفعة واحدة؟

استطاعت سيدة أمريكية من مدينة شارلوت في نورث كارولينا أن تنجب 16 طفلا.

وتفسر باتي هيرنانديز (39) عاما وزوجها كارلوس (38) عاما انه رغم أطفالهم الـ 16 مازالوا يرغبون في إنجاب مزيد من الأطفال، وفقا لصحيفة “ميرور”.

وتدير الأم شركة خاصة للتنظيف تعينها على نفقات المعيشة وإعالة أسرتها الضخمة بالتعاون مع زوجها، وهي تعتبر أن أسرتها الكبيرة “نعمة من عند الله”.

وتؤكد: “الله منحنا كل هؤلاء الأطفال.. أعرف أن بعض الناس لا يوافق على ذلك، وبعضهم يضع تعليقات سخيفة وجارحة على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن هؤلاء الصغار بالنسبة لنا بركة”.

وقالت باتي إن معظم الممرضات في المستشفى تعرفن عليها عندما ذهبت للولادة وقلن لها، كنت هنا العام الماضي، نراك كل عام”.

ولدى الزوجان، ثلاثة توائم هم: “كارلا وكايتلين (10 أعوام)، كالفين وكاثرين (6 أعوام)، وكاليب وكارولين (3 أعوام).

بقية الأطفال هم، (كارلوس جونيور (13 عاما)، كريستوفر 11 عاما، كريستيان 9 أعوام، سيليست 8 أعوام، كريستينا 7 أعوام، كارول 4 أعوام، كاميلا (عامان)، شارلوت (عام واحد) ، و(كريستال عام واحد).

المصدر: سبوتنيك