الاحتلال الصهيوني يطلق النار تجاه شبان فلسطينيين شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 14:48

الاحتلال الصهيوني يطلق النار تجاه شبان فلسطينيين شرق خانيونس

منذ 2 mins 10 May، 2021
خانيونس
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الاثنين ، النار وقنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين المنتفضين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع .
وأفاد موقع فلسطين اليوم،ان”جنود الاحتلال المتركزة شرق مدينة خانيونس اطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه الشباب الثائر ما اسفر على اصابة العشرات منهم بالاختناق”.
وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي استهداف الشباب الثائر المنتفض على حدود قطاع غزة دعما واسنادا للأهالي في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في مواجهة المحتل الاسرائيلي ومستوطنيه

المصدر: فلسطين اليوم

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