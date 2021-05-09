الطماطم تقي من السكتة الدماغية بنسبة 59%

أثبتت دراسة علمية أن المحافظة على أكل الطماطم تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 59%.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن دراسة عملية حديثة نشرت في مجلة “نيورولوجي” أثبتت قدرة الطماطم على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 59%.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات “اللايكوبين” في الدم، وهو ما توفره “الصبغة الحمراء في الطماطم”، لديهم خطر منخفض بشكل ملحوظ للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن طريق تجلط الدم على مدى السنوات الـ 12 التالية.

وشددت الدراسة على دور الـ”لايكوبين” في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وقالت الدراسة إن طهي الطماطم باستخدام الزيت يزيد من مادة اللايكوبين التي يمتصها الجسم، لذا فإن الحساء والباساتا خيارات جيدة.

المصدر: سبوتنيك