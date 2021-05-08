أكثر من 200 اصابة بينها حالات خطيرة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الاقصى و الشيخ جراح

افاد موقع فلسطين اليوم بأن”قوات الاحتلال هاجمت المصلين داخل المسجد الاقصى بالقنابل الصوتية، و اعتدت عليهم بالضرب”.

و بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني، فقد تم تسجيل أكثر من ٢٠٠ اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى والشيخ جراح وباب العامود .. تم نقل ٨٨ إصابة للمستشفى .

اشار الى أن”من بين الاصابات اصابة حرجة في الرأس لشاب من مدينة الناصرة خلال تصدي المواطنين لهجوم قوات الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى المبارك”.

و كانت قوات الاحتلال اغلقت طريق الواد في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.

وقالت مصادر محلية إن:”الاحتلال أغلق الطريق بحواجز عسكرية ومنع وصول الصائمين القادمين للإفطار في المسجد الأقصى من الدخول عبره، واستخدم الأسلحة لترهيبهم وإجبارهم على الابتعاد عن المكان”.

المصدر: فلسطين اليوم