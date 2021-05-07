مستوطنون يطلقون النار على فلسطينيين عزل ويعتدون على موائد إفطار في الشيخ جراح

أطلق مستوطنون إسرائيليون، الخميس، النار على شبان فلسطينيين عزل متواجدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تضامنا مع العائلات المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وأكد إعلام العدو، أن المستوطنين بدأوا باستخدام أسلحة نارية ضد الفلسطينيين في الشيخ جراح.

واعتدى مستوطنون صهاينة، ايضاً، على موائد إفطار رمضانية نصبت في حيّ الشيخ جراح وسط القدس المحتلة تضامنا مع العائلات الفلسطينية.

وقام المستوطنون برش غاز على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار، مما دفع الصائمين إلى التصدي لهم، لتندلع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي شاركت بالاعتداءات إلى جانب المستوطنين.

ومنذ أيام، يسود التوتر في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، في أعقاب تهديد قوات الاحتلال عائلات مقدسية بطردها من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

المصدر: وكالة شهاب