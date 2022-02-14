القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى النفير العام نصرةً لأهالي الشيخ جراح

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الأحد، الجماهير الفلسطينية إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال، والمستوطنين بقيادة ( بن غفير) على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتبرت لجنة المتابعة، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الصهيونية المتمثلة في تهديد المواطنين في القدس وهدم المنازل، “خطوة استفزازية لكل أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “هذا العدوان لن يثني الشعب الفلسطيني عن صموده الأسطوري في القدس وخاصة في الشيخ جراح التي أصبحت نموذجاً للتحدي الفلسطيني لفاشية الاحتلال والمستوطنين”.

وأوضحت لجنة المتابعة، أن العدوان “الإسرائيلي” على الشيخ جراح، وكافة أحياء القدس هو “عدوان على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية التي أصبح من واجبها حماية شعبنا في القدس، وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس، وحماية المقدسات الإسلامية، والمسيحية فيها”.

وأعلنت، عن إسنادها لكفاح الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال في كافة السجون عبر فعاليات متواصلة لدعم مطالبهم ومواجهة سياسات التنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال ومصلحة السجون.

كما ودعت لجنة المتابعة، الى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات؛ لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم، وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة حتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه الإجرامية.

وطالبت، دول العالم بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذا العدوان الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس.

المصدر: فلسطين اليوم