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May 7 2021 - 04:46

أكثر من 20 قتيلا بتبادل لإطلاق النار خلال عملية أمنية في ريو دي جانيرو

منذ 34 mins 7 May، 2021
الشرطة البرازيلية
أخبار دولية - البرازيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن 23 شخصا على الأقل قتلوا، في تبادل لإطلاق النار خلال عملية خاصة نفذتها الشرطة بمدينة ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

وأكد موقع G1 الإخباري البرازيلي أن العملية التي نفذت ضد إحدى عصابات تهريب المخدرات في منطقة جاكرزينيو شمال ريو دي جانيرو، أسفرت عن اندلاع اشتباكات خلفت 23 قتيلا، منهم 22 مشبوها وضابط واحد.

كما أصيب عنصران في الشرطة وثلاثة مدنيين على الأقل، منهم اثنان من ركاب محطة مترو ترياغيم.

وأكدت صحيفة Globo أن الاشتباكات في المنطقة استمرت أكثر من سبع ساعات وخلفت 25 قتيلا، مشيرة إلى أن العملية نفذت ضد عصابة “الفريق الأحمر” (Comando Vermelho) لتهريب المخدرات.

المصدر: وكالات

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