بلينكن يدعو لزيادة وتيرة التطعيم ضد كورونا عالميا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى العالم، للتغلب على متحورات الفيروس.

وأضاف بلينكن في حديث عبر تلفزيون “إم.إس.إن.بي.سي” أثناء زيارته أوكرانيا: “إذا لم يفعل العالم كله المزيد في هذا الشأن فلن يتسنى تطعيم سكان العالم حتى 2024. أعتقد أن بإمكاننا تسريع ذلك وإنجازه في وقت أقصر”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تبحث ما يمكنها القيام به للمساعدة في تحقيق ذلك”.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالبدء في إرسال زهاء 60 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى دول أخرى وأعلن الرئيس جو بايدن أمس الأربعاء تأييد بلاده للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بلينكن: “نبحث أمورا أخرى أيضا لكن الشيء الرئيسي هو تسريع التطعيم… لن يكون أحد منا في مأمن حتى يتم تطعيم أكبر عدد من الناس قدر الإمكان”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الخميس إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 ستكون خطوة مهمة، في حالة موافقة منظمة الصحة العالمية عليها.

وأضاف قائلا: “لكن نحن في حاجة أيضا للعمل بشكل متزامن على زيادة وتيرة التصنيع وضمان قدرة الجميع على الحصول على كل العناصر الأساسية اللازمة لتصنيع اللقاح”.

المصدر: وكالة رويترز